شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من التدريب الأخير قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسمح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا لوسائل الإعلام المختلفة، بحضور 15 دقيقة من التدريب الجماعى للفريق، الذى سيقام صباح اليوم الأربعاء، قبل السفر إلى المغرب.
ويقام تدريب فريق بيراميدز الرئيسي في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي، وسيكون متاحا أمام وسائل الإعلام لتصوير التدريب لمدة 15 دقيقة.
ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.وكان الاتحاد الأفريقي كاف، أخطر بيراميدز بطاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة بالكونفدرالية الأفريقية، حيث سيقودها طاقم تحكيم غيني بقيادة من الحكم أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري.
ويراقب المباراة الجزائري عمار بهلول، والكاميروني إيونج أونانا المنسق الأمني للقاء، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق العام المساعد سارة بيلالي من المغرب، والطبيب الخاص بمراقبة إجراءات كوفيد 19، فيروس كورونا، سعيد زاكيني من دولة المغرب.