شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من التدريب الأخير قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا لوسائل الإعلام المختلفة، بحضور 15 دقيقة من التدريب الجماعى للفريق، الذى سيقام صباح اليوم الأربعاء، قبل السفر إلى المغرب.

ويسافر بيراميدز ظهر غدًا الخميس إلى كازبلانكا استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد محمد الخامس يوم 4 أبريل المقبل.