شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يمنح محمود حمد استمارة 6 للرحيل فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مجلس إدارة المصرى البورسعيدى اللاعب محمود حمد مدافع الفريق حرية الانتقال لأى من الأندية الأخرى بعد الحصول على موافقة على ماهر المدير الفني للفريق الذى أوصى بالإستغناء عن اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة نظرا لعدم الإعتماد علية خلال الموسم الحالي ودخوله في أزمات عديدة خلال الموسم المنقضى واتهامه ببعض القضايا التي تسببت في ابتعاده عن المباريات تماما .

ويفضل على ماهر رحيل اللاعب لإفساح المجال أمام الجهاز الفني من أجل التعاقد مع مدافع محلى قوى خلال الموسم المقبل بعدما عانى الفريق الأمرين في الموسم الحالي بسبب نقص في مركز قلب الدفاع بسبب الإصابات التي ضربت اللاعبين الأساسيين بالإضافة لإبتعاد البعض الأخر عن مستواهم على رأسهم محمود حمد والفلسطينى محمد الصالح .

من ناحية أخرى عقد على ماهر، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، جلسة خاصة مع الثنائى أحمد رفعت ومصطفى سلطان صانعى ألعاب الفريق من أجل مطالبتهم بمجهود مضاعف خلال الفترة المقبلة، خاصة أنهما يعدان العقل المفكر للفريق والعودة لسابق مستواهما، خاصة الأخير الذى فشل فى اعتماد أوراقه مع جماهير بورسعيد منذ قدومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من زد إف سى مؤكدا أنه يعول عليهما كثيرا فى المباريات المقبلة.

كان أحمد رفعت نجح فى بداية الموسم فى لفت الأنظار بقوة بعدما أحرز 4 أهداف لفريقه، إلا أنه خرج من التشكيلة الأساسية فى بعض المباريات بداعى الإصابة، ثم جلس على الدكة بعدما اعتمد المدير الفنى على محمد عنتر فى منطقة وسط الملعب، الأمر الذى جعل لاعب الزمالك السابق يشارك على فترات فى الشوط الثانى .