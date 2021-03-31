شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من مولودية الجزائر عن ملعب المران الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستفسر مسئولو نادي الزمالك، من نظرائهم في مولودية الجزائر، عن الملعب الذي سيستضيف المران الرئيسي للفريق الأبيض قبل المواجهة المرتقبة للفريقين السبت المقبل بالجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، بعدما ظهرت أزمة بخصوص ملعب التدريب المقرر إقامته على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية.

وتنص لوائح الكاف على ضرورة خوض الزمالك مرانه الرئيسي فى الجزائر بملعب "الخامس من يوليو" الذي سيستضيف مباراة الأبيض أمام المولودية في دوري أبطال أفريقيا، ولكن سيقام على الملعب مباراة بين فريقي شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي الكونغولي في نفس الجولة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا قبلها بيوم واحد فقط وهو نفس موعد مران الزمالك.

ومن المنتظر أن يحدد النادي الجزائري ملعب بديل لاستضافة تدريبات الزمالك، خاصة أن لوائح الكاف تتيح للنادي صاحب الأرض تحديد ملعب آخر – غير ملعب المباراة – للفريق الضيف حال إقامة مباراة رسمية على نفس الملعب في نفس توقيت مران الفريق الضيف.

ويستعد الزمالك لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي سيحسم تأهل الفريق من عدمه للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.