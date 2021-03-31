الامارات | لجنة الانضباط تعاقب بني ياس لمخالفته بروتوكول المباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تعاقب بني ياس لمخالفته بروتوكول المباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، تغريم نادي بني ياس 10 آلاف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات وذلك بعدم التزامه بإرسال الموقف اليومي للاصابات.

وقررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لنادي العربي لتأخر نزول فريقه لأرض الملعب لمدة خمس دقائق قبل بداية الشوط الثاني لمباراته مع نادي مسافي في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

ونظرت اللجنة في الإحالة المقدمة من لجنة المسابقات المتعلقة بالتصريحات الإعلامية التي أدلى بها مشرف فريق نادي دبا لكرة القدم حمدان أحمد الظنحاني ضد لجنة المسابقات واتحاد الكرة ، وقررت اللجنة وبأغلبية الآراء توجيه عقوبة لفت النظر لحمدان أحمد الظنحاني بالإضافة لتغريمه 10 آلاف درهم بسبب تلك التصريحات.

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