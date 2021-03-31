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ميدو مطالبًا بانسحاب الزمالك من دوري السلة: محدش هيعرف يكسر نادي الزمالك

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الشارقة - اميمة ياسر - فتح أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق،  النار على النادي الأهلي، بعد أزمة مباراة قمة دوري السوبر لكرة السلة المصري، والتي تم إلغاؤها بسبب حضور الجماهير.

وقال "ميدو" خلال تقديمه برنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار": من حق الأهلي طلب رحيل الجمهور من صالة مباراة الزمالك، لكن كان يجب علي مسئولي الأهلي احترام العلاقة التاريخية بين الناديين واستمرار المباراة عقب خروج الجماهير من الملعب.

وتابع: لدي سؤال لمجلس إدارة الأهلي، ما الهدف من الإصرار على رحيل أساطير بحجم هشام يكن وحمادة عبد اللطيف من صالة مباراة الأهلي والزمالك خاصة بعد رحيل الجماهير، هل هناك تعمد لكسر نادي الزمالك؟.

وأضاف: طالما لم يتم تطبيق اللائحة على الجميع منذ البداية، ليس من حق اتحاد السلة معاقبة الزمالك، ورسالة للجميع «محدش هيعرف يكسر نادي الزمالك»".

كان الاتحاد المصري لكرة السلة،قد أصدر قرارًا باعتبار الأهلي فائزًا بالمباراة وهزيمة نادي الزمالك، مع توقيع غرامة مالية على القلعة البيضاء قدرها 30 ألف جنيه، ونقل مباراة واحدة للأخير خارج أرضه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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