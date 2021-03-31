شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقى يقود الجبهة اليمنى للمصرى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود كريم العراقى ظهير أيمن المصرى البورسعيدى إلى التشكيلة الأساسية للفريق في مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش في الجولة السابعة عشر للدورى المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بإستاد برج العرب.

كانت الفحوصات الطبية والأشعة التشخصية التي خضع لها علاء عطا ظهير أيمن المصري ظهر أمس بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الأولى بعضلة السمانة وهو الأمر الذي سيتسبب في غياب اللاعب نحو أسبوعين على أقل تقدير.

وأكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، أن اللاعب سيحصل على راحة سلبية ليومين قبل البدء في البرنامج التأهيلي المكثف والذي سيستمر لنحو أسبوعين يخضع خلالها اللاعب لعدد من جلسات التأهيل والاستشفاء قبل البدء في ممارسة تدريبات العدو الخفيف.

من ناحية أخرى يبحث على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدي، عن حل لأزمة خط دفاع فريقه الذى يعانى من نقص حاد في صفوف الفريق، حيث قام المدير الفني بتجربة أكثر من لاعب في مركزى قلب الدفاع وقام بتصعيد أحد الناشئين لتجربته خلال المباريات الودية التي يخوضها الفريق حاليا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء السبت المقبل في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى.

كان خط دفاع المصرى ضربته لعنة الإصابة الطويلة وغياب أكثر من لاعب عن المشاركة لمدة طويلة مثل إسلام أبو سليمة الذى تعرض لقطع فى الرباط الصليبى منذ الموسم المنقضى ، وأحمد شوشة ، بالإضافة لعدم قناعة على ماهر بالثنائى محمود حمد والفلسطينى محمود حمد .