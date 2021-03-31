تصفيات مونديال 2022: كرواتيا تواصل صحوتها

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رييكا: واصلت كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الاخيرة، صحوتها بفوزها الكبير على ضيفتها مالطا 3 صفر الثلاثاء في رييكا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وانتظرت كرواتيا الشوط الثاني لحسم نتيجة المباراة وتسجيل الثلاثية، فاستهلها جناح إنتر ميلان الايطالي ايفان بيريسيتش في الدقيقة 62، وأضاف القائد نجم ريال مدريد الاسباني لوكا مودريتش الذي دخل في الشوط الثاني، من ركلة جزاء في الدقيقة 76، قبل أن يسجل مهاجم فولفسبورغ الالماني يوسيب بريكالو الهدف الثالث في الدقيقة الاخيرة.

وهو الفوز الثاني على التوالي لكرواتيا بعد خسارتها المفاجئة امام مضيفتها سلوفينيا صفر 1 في الجولة الاولى، حيث تغلبت على ضيفتها قبرص بشق النفس 1 صفر في الجولة الثانية.

واستغلت كرواتيا جيدا تعثر روسيا امام مضيفتها سلوفاكيا 1 2 وانتزعت منها الصدارة بفارق الاهداف بعدما تساويا نقاطا برصيد 6 لكل منهما.

وأوقفت سلوفاكيا الانطلاقة القوية لروسيا والحقت بها الخسارة الاولى بعد فوزين متتاليين.

ومنح مدافع إنتر ميلان الايطالي ميلان سكرينيار التقدم لسلوفاكيا بضربة رأسية ()، وأدرك المدافع البرازيلي الاصل ماريو فرنانديش التعادل في الدقيقة 71، بيد أن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث سجل مهاجم فيرنفاروش المجري روبرت ماك هدف الفوز لسلوفاكيا (74).

وحققت قبرص فوزها الاول في التصفيات عندما تغلبت على ضيفتها سلوفينيا بهدف وحيد سجله مهاجم أبولون يوانيس بيتاس في الدقيقة 42.