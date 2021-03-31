شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد رفع الأثقال يضع خطة العمل عقب انتهاء الإيقاف الدولى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب رئيس اللجنة المؤقتة إجتماع لمجلس الإدارة ممتد من الأربعاء الماضى لمناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها خطة إعداد المنتخب لبطولة العالم 2021 التى ستقام عقب إنتهاء إيقاف الاتحاد المصرى دوليا فى شهر سبتمبر المقبل بسبب المنشطات.

كما أكد محجوب أن الاتحاد يبحث الوقوف على اللاعبين المشاركين فى بطولة العالم المقبلة ببطولة الجمهورية المحدد لها شهر يونيو المقبل ، مشيرا إلى أنه يضع ترتيبات من أجل لم شمل أسرة اللعبة خلال المرحلة المقبلة .

فيما كشف محجوب مسبقا عن مد معسكر المنتخب المقام حاليا فى المركز الأوليمبى حتى بطولة الجمهورية للكبار للموسم المحلى 2020 / 2021 والمحدد لها الفترة من 11 وحتى 18 يونيو المقبل.

وتضم قائمة منتخب رفع الأثقال بالمركز الأوليمبى كلا من اللاعبين ، محمد إيهاب و أحمد عاشور و حليمة عبد العظيم و نعمة سعيد و عبد الله جلال .

وأكد محجوب فى تصريح لـ الخليج 365" فى وقت سابق، انطلاق المسابقات المحلية ببطولة الجمهورية تحت 15و 17 سنة المحدد لها 17 مايو المقبل بمدينة بورسعيد، على غرار بطولة الجمهورية للكبار المحدد لها الفترة من 11 و حتى 18 يونيو المقبل.

وقال محجوب، إن الاتحاد هدفه حاليا لم الشمل وفتح صفحة جديدة مع أسرة اللعبة، مشيرا إلى أن قرار إقامة البطولات فى محافظات مصر من أجل نشر اللعبة واستعادة هيبتها مجددا فى ظل أحداث الإيقاف الدولى .

كما تم تحديد يوم 25 يونيو المقبل لانطلاق مسابقة كأس مصر للعمومى للكبار للأثقال للموسم المحلى 2020 / 2021، فى ظل قرار عودة النشاط والحياة للعبة بعد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد، حيث فضل الاتحاد انطلاق المنافسات عقب الانتهاء من شهر رمضان خاصة أنه لا يوجد أى ارتباط دولى فى ظل الإيقاف .

وأكد محجوب أهمية عودة النشاط المحلى للأثقال بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا وعدم وجود مجلس لإدارة الاتحاد، حيث قامت اللجنة الأولمبية مؤخرا بتعيين لجنة لتسيير الأعمال برئاسة محجوب تضم اللجنة فى العضوية كلاً من: هانى شيخون وإيمان محمود وأحمد عبد الموجود و كوثر السعيد ووفاء محمود وحسين فتحى، حيث إن هذه اللجنة تستمر فى عملها حتى إنتهاء أولمبياد طوكيو 2021.

كما أشار محجوب إلى ضرورة بحث موقف الإيقاف ومتابعة الطعن الذى تم تقديمه فى الكاف فى ظل إيقاف الاتحاد المصرى دوليا بسبب المنشطات.