شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تطير للسودان اليوم لمواجهة المريخ في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم ، الأربعاء، إلى السودان عبر طائرة خاصة لمواجهة فريق المريخ يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ضمن منافست الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، ويخوض الأهلي مران اليوم بإستاد التتش في العاشرة صباحاً قبل أن تتوجه البعثة إلى السودان لخوض مباراة المريخ المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلي للفوز من أجل حصد بطاقة التأهل الرسمي للدور ربع نهائي في البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلي لقبها.

ويترأس بعثة الأهلي خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، وتقرر أن يلتحق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق بالبعثة في السودان بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أفريقيا التى ستقام أوائل العام المقبل بالكاميرون فيما يسافر المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق مع البعثة الحمراء من القاهرة بعد إنتهاء مشاركته هو الأخر مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية خلال فترة الأجندة الدولية.

من جانبه ، أكد خالد الدرندلى، أمين صندوق النادي الأهلي، إن سفر الأهلى إلى السودان ، عبر طائرة خاصة لحماية البعثة من الإجهاد والاختلاط وتوفر الوقت ، وعن حضور الجماهير للمباراة قال الدرندلى،: "حتى الآن المباراة بدون جمهور وأي تغيير سيكون بالاتفاق ، وكشف أمين صندوق الأهلى أن بعثة الأهلى ستعود بعد المباراة على الفور، والجميع في المريخ السوداني متعاون معنا، بعد ما قدمناه لهم خلال تواجدهم في القاهرة".