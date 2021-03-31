طارق مصطفى: لا يوجد خلاف مع البدري.. وأتمنى عدم تكرار لقطة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر، وجود خلافات مع المدير الفني للمنتخب حسام البدري أو أعضاء الجهاز،مشددًا على روح الحب بينهم.

وأضاف طارق مصطفى، خلال مداخلة ببرنامج اللعيب، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"سعيد بالتواجد مع حسام البدري والجهاز الفني واللاعبين، أتمنى الحصول على أمم أفريقيا كمدرب كما حصلت عليها كلاعب والتأهل لكأس العالم مع المنتخب هذا طموحنا جميعاً".

واستنكر المدرب العام لمنتخب مصر، اللقطة التي ظهرت عقب مباراة المنتخب الوطني ونظيره جزر القمر ومحاولة الحضور التقاط الصور مع محمد صلاح عقب اللقاء، قائلاً:"اللقطة التي حدثت مع محمد صلاح لم تكن جيدة وأتمنى عدم تكرارها".

واسترسل طارق مصطفى:"مشاركة النني من عدمها أمام كينيا كانت ضمن سيناريو تم وضعه للمباراة وليس مطالب من كل لاعب خوض المباراتين خاصة في ظل ضيق الوقت بينهما ونسعى للاستفادة من الجيل الحالي فنيا واخلاقيا وان شاء الله تسير الأمور كما رسمناها".

وأتم المدرب العام لمنتخب مصر، تصريحاته بقوله:" كجهاز فني منذ تولينا المسؤولية ونعلم أن الشارة بالأقديمة والحمدلله أن الأمر تم بلقطة مميزة واللقطة بين النني والسولية وإهداء الشارة لصلاح بها حب واحترام".