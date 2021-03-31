صدمة كبيرة في بايرن ميونخ سببها ليفاندوفسكي

تلقى نادي بايرن ميونخ الألماني صدمة قوية قبل موقعتي باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي.

حيث تعرض ليفاندوفسكي (32 عامًا) لإصابة خلال مشاركته ضد أندورا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وعاد ليفاندوفسكي مبكرًا إلى بايرن ميونخ، بعد مغادرة معسكر منتخب بولندا، لتتبين معاناته من إصابة على مستوى أربطة الركبة اليمنى.

ليعلن بايرن ميونخ في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن ليفاندوفسكي يعاني من تمدد في أربطة الركبة اليمنى، وسيحتاج لفترة تناهز الـ4 أسابيع (شهر) من أجل التعافي من هذه الإصابة.

وبذلك، فإنه من غير المتوقع أن يشارك النجم البولندي في الـ7 مباريات المقبلة لـ بايرن ميونخ، التي تبدأ بمواجهة قوية ضد لايبزيج، يوم السبت المقبل، في الجولة الـ27 من الدوري الألماني.

وستتخلل هذه الفترة أيضا؛ مواجهتان من العيار الثقيل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، يومي 7 و13 أبريل المقبل.

ويعد ليفاندوفسكي أحد أهم ركائز تشكيلة بايرن ميونخ، حيث تمكن النجم البولندي من تسجيل 42 هدفًا وتقديم 8 تمريرات حاسمة في 36 مباراة خاضها بقميص العملاق البافاري هذا الموسم 2020/21.

وبنسبة كبيرة سيضطر المدير الفني للبافاري، هانز فليك الاعتماد على المهاجم الكاميروني تشوبو موتينج خلال الفترة المقبلة أثناء غياب ليفاندوفسكي.