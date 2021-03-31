صفقات الهلال | الروماني تاناسي على رادار الزعيم!

تنتظر الجماهير الزرقاء صفقات الهلال القوية خلال الميركاتو الصيفي 2021؛ لدعم صفوف الفريق بلاعبين من العيار الثقيل قادرون على مواصلة تحقيق الألقاب والبطولات للنادي العاصمي.

ومن أبرز صفقات الهلال المنتظرة اللاعب الذي سيحل محل الإيطالي سباستيان جيوفينكو، حيث برز اسم اللاعب فلوريان تاناسي، صانع ألعاب ستيوا بوخارست الروماني.

ويبلغ تاناسي من العمر 27 عامًا، وقد بدأ مشواره الكروي في أكاديمية الأسطورة جورج هاجي، ثم انضم لفريق فيتورول الروماني وفي صيف 2018 لعب في صفوف سيتوا بوخارست.

تاناسي يُشعل صفقات الهلال

وقدم اللاعب الروماني مستويات مميزة مع ستيوا بوخارست من خلال المشاركة في 178 لقاءً رسميًا وتمكن من تسجيل 56 هدفًا وصناعة 32 آخرين.

وسيكون تاناسي من أهم صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي 2021، إذا تمكنت إدارة النادي من حسم المفاوضات، وقد أحرز في الموسم الحالي 19 هدفًا وصنع 4 أهداف في 25 مواجهة رسمية.

هذا وكان اللاعب قد قام بمتابعة حساب نادي الهلال من خلال تويتر وهو ما تم ربطه بكونه دليلًا على اقتراب اللاعب من الانتقال للنادي العاصمي.

ويستطيع صاحب الـ27 عامًا اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر وصناعة اللعب ما يعني أنه متعدد الاستعمالات وهو ما سيوفر الكثير من الخيارات للفريق الأزرق كما يتمتع اللاعب بقدرات هجومية وتهديفية كبيرة.