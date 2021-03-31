صدمة في ريال مدريد كريم بنزيمة مهدد بالسجن 5 سنوات

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني صدمة كبيرة، بعدما بات مهاجم الفريق كريم بنزيمة مهددًا بالسجن 5 سنوات.

ويعد بنزيما (33 عامًا) أحد أبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدير الفني لـ ريال مدريد، زين الدين زيدان، وهو هداف الفريق في الموسم الجاري برصيد 23 هدفًا.

وابتعد بنزيما عن منتخب فرنسا خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب اتهامه بابتزاز زميله ماتيو فالبوينا بمقطع فيديو جنسي، وهو ما نفاه مهاجم الميرنجي في أكثر من مناسبة.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فقد تم تحديد يوما 20 و21 أكتوبر المقبل، لبدء النظر في القضية حسبما صرحت مصادر قضائية، حيث يُحاكم فيها بنزيما و4 متهمين آخرين.

وستنظر القضية أمام محكمة فرساي، وفي حال كان بنزيما مذنبا، سيوقع بحق النجم ذو الأصول الجزائرية عقوبة بالسجن 5 سنوات، وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

وستنهي المحاكمة عملية قضائية طويلة بدأت في صيف 2014، عندما حصل مبتزون على مقطع فيديو جنسي لفالبوينا.

ووفقًا لعريضة الاتهام، فقد تواصل المبتزون مع فالبوينا في يونيو 2015، مطالبين إياه بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور، إلا أن اللاعب رفض السداد وأبلغ الشرطة.

وحاول المبتزون إقناع فالبوينا عن طريق مخاطبة لاعب آخر هو جبريل سيسيه، إلا أن محاولتهما باءت بالفشل.

ثم حاول المبتزون مرة أخرى مع شخص يُدعى “كريم زناتي” وهو صديق طفولة بنزيما من أجل التوسط لدى فالبوينا.

وفي الخامس من أكتوبر 2015 وأثناء معسكر لمنتخب فرنسا، توجه بنزيما إلى غرفة فالبوينا مطالبًا إياه بالدفع لتجنب المشكلات.

حيث أكد بنزيما أنه فعل ذلك من منطلق إسداء النصح لصديق، إلا أن الادعاء اعتبر ما قام به نجم ريال مدريد وسيلة ضغط، لذا وجهت له تهمة التورط في الابتزاز.