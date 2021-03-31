بسبب عقوبة المجحد الاهلي يذهب إلى مركز التحكيم الرياضي

كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية أن إدارة النادي الاهلي السعودي اتخذت موقف بشأن العقوبة التي أصدرتها غرفة فض المنازعات، ومطالبته بدفع 6 ملايين ريال إلى نادي الفتح السعودي، تمثل قيمة التعاقد مع اللاعب محمد المجحد.

وأوضح المصدر أن إدارة الاهلي السعودي قررت الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، ضد قرار غرفة فض المنازعات في اتحاد الكرة.

وكان الاهلي قد ضم المجحد في 2019، مقابل 12 مليون ريال، تم تسديد نصف المبلغ فقط، ولم يحصل الفتح على باقي قيمة التعاقد حتى الآن.

ويخضع محمد المجحد حاليًا للعزل المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا، وسيتلقى البروتوكول العلاجي من الجهاز الطبي في النادي.

مدرب الاهلي

وفي سياق آخر، ينتظر الجميع إعلان الاهلي رسميًا عن التعاقد مع الروماني ريجيكامب لتولي المسئولية الفنية للفريق خلفًا للصربي فلادان ميلوفيتش، الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بسبب النتائج السلبية.

وعانى الاهلي تحت قيادة المدرب الصربي، من سوء النتائج، خلال الفترة الماضية، إذ فشل فلادان في تحقيق أي فوز خلال آخر 7 مباريات في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سقط في فخ الهزيمة 5 مرات، بينما تعادل في مناسبتين.

ويتواجد الاهلي في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة بعد مرور 24 جولة.