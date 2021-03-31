صفقات ليفربول | صلاح لم يستبعد اللعب في إسبانيا ويلمح لسوء علاقته مع كلوب

أجرى نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح حوارًا مطولًا مع صحيفة “ماركا” الإسبانية، تحدث خلاله عن المباراة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتطرق أيضًا للحديث عن موقف الريدز حاليًا ومستقبله.

وألمح صلاح (28 عامًا) خلال حديثه، إلى أن العلاقة بينه وبين المدير الفني لـ ليفربول، يورجن كلوب قد لا تكون على أفضل ما يكون خلال الفترة الأخيرة، كما أكد أنه لا يمانع الانتقال إلى أحد أندية الدوري الاسباني في المستقبل.

وعندما سئل النجم المصري عن علاقته بـ يورجن كلوب، أجاب قائلًا: “إنها علاقة احترافية طبيعية بيننا، هكذا أصفها”.

وعن تراجع ليفربول هذا الموسم، قال صلاح: “حدثت الكثير من الأشياء في وقت واحد، لم يكن الحظ معنا، هذا جعلنا الآن نرغب في تحقيق دوري أبطال أوروبا أكثر، وأتمنى أن نتمكن من فعل ذلك”.

أما عن مستقبله مع ليفربول، قال: “آمل أن أفعل نفس الشيء الذي كنت أفعله في السنوات الأخيرة وهو الفوز بالبطولات وتسجيل الأهداف ومساعدة فريقي على تحقيق الألقاب، هذا هو أهم شيء بالنسبة لي”.

وواصل مجيبًا عما إذا كان يرى نفسه في نادٍ خارج ليفربول في الفترة المقبلة: “الأمر ليس متوقفًا عليّ، سنرى ما سيحدث ولكني أفضل عدم الحديث عن ذلك الآن”.

وعن إمكانية اللعب في الدوري الإسباني، قال النجم المصري: “آمل أن أتمكن من الاستمرار في اللعب لسنوات عديدة أخرى، ولم لا (اللعب في الليجا؟) لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لذلك نعم ربما أكون هناك في يوم ما”.

وعن الفريق الذي سيفتقد جماهير أكثر، في المواجهة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قال: “بالطبع في أنفيلد، أعتقد أن أي شخص سيقول ذلك”.

وأضاف صاحب الـ28 عامًا: “لقد خسرنا الكثير من المباريات هذا الموسم بدون جماهيرنا، أعتقد أننا الفريق الذي يُعاني أكثر من غيره في غياب المشجعين”.

وعن مواجهة سيرخيو راموس، قال: “تلك المباراة انتهت (نهائي دوري أبطال أوروبا 2018)، ولذا لم أعد أفكر فيها. أفكر في فريقي، كل شخص يفكر في فريقه وكل شخص يريد الفوز، هذا كل شيء”.

كما أكد صلاح خلال حواره ردًا على سؤال حول إذا ما كان سينضم إلى منتخب مصر في أولمبياد طوكيو الصيف القادم، أن الأمر سيتم باتفاق جميع الأطراف.

كما أكد النجم المصري أنه يعتزم عدم الاعتزال، إلا بعد التتويج ببطولة مع منتخب مصر.