الدوري الايطالي | انتر ميلانو يسدل الستار عن شعاره الجديد

أسدل نادي إنتر ميلانو الإيطالي الستار عن شعاره الجديد، في إطار خطة التطوير التي أعلنها مسؤولو النيراتزوري.

ونشر الإنتر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، شعاره الجديد، الذي ضم حرفي I وM في إشارة لاسم إنتر ميلانو.

وسيكون اسم النادي إنتر ميلانو فقط، بدلًا من إنترناسيونالي ميلانو، وذلك للتركيز أكثر على علاقة النادي بالمدينة التي يمثلها، حسبما ذكرت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية.

وأصدر النادي بيانًا جاء فيه: “يكشف الإنتر اليوم النقاب عن هويته الجديدة، والتي تمجد القيم التأسيسية للنادي وتعزز علاقته مع مدينة ميلانو، تم الاحتفال بإطلاق الشعار الجديد، الذى سيتم استخدامه اعتبارًا من موسم 2021/22، على الأحرف الأولى من اسم النادى IM”.

وأضاف: “الشعار الجديد هو إعادة تفسير حديثة للرمز التاريخي للنادي، في مظهر أكثر انسيابية وبساطة، مع الحفاظ على استمرارية الإصدار الأصلى، يعد الرمز الجديد أكثر ملاءمة لعصر الترفيه”.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس إيطاليا، فإن الشعار الجديد سيظهر على قميص الإنتر خلال مباراة كالياري في الدوري الايطالي، والتي ستقام في العاشر أو الحادي عشر من شهر أبريل المقبل.

ومن ضمن التغييرات المرتقبة أيضًا؛ تغيير الراعي التاريخي على قميص الفريق “Pirelli”، بآخر جديد مقابل عقد يبلغ نحو 30 مليون يورو في الموسم الواحد، لكن لم يتم الكشف بعد عن أي تفاصيل متعلقة بالراعي الجديد.