نتيجة مباراة منتخب المغرب ومنتخب بوروندي فى تصفيات كأس امم افريقيا

تعرف على نتيجة مباراة منتخب المغرب ومنتخب بوروندي، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 30-3-2021، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

أنهى منتخب المغرب تصفيات كأس امم افريقيا بتحقيق الفوز على ضيفه بوروندي بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

ودخل منتخب المغرب المباراة بقوة، وضغط منذ البداية بحثًا عن تسجيل الهدف الأول، الذي كان قريبًا بعدما قابل المدافع رومان سايس عرضية منير الحدادي من الركنية برأسية جاورت القائم.

وهدد منير الحدادي مرمى منتخب بوروندي بتصويبة من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة (20)، تصدى لها الحارس نايمانا، وعند الدقيقة (26) كاد يوسف النصيري يفتتح التسجيل ولكن كرته اخطأت الشباك.

ووقف القائم سدًا منيعًا أمام أشرف حيكم والمنتخب المغربي بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، أهدى عادل تاعرابت المهاجم منير الحدادي تمريرة حريرية لم يتهاون الأخير في وضعها بالشباك بتسديدة قوية.

ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب منير الحدادي مع منتخب المغرب، بعدما خاض أولى مبارياته بقميص أسود الأطلس أمام منتخب موريتانيا والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الماضية.

ولم يشهد الشوط الثاني فرص خطيرة، باستثناء انفراد منير الحدادي الذي أنقذه الحارس بتدخل ناجح في الدقيقة (58)، ومرت باقي الدقائق دون جديد يذكر لينتهي اللقاء بفوز منتخب المغرب على منتخب بوروندي بهدفٍ دون رد.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب المغرب المتأهل سلفًا إلى منافسات كأس امم افريقيا رصيده إلى 14 نقطة، ةبفارق 5 نقاط عن موريتانيا (المتأهل الثاني من المجموعة)، فيما تجمد رصيد منتخب بوروندي عند 5 نقاط في المركز الثالث.