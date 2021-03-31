صفقات ريال مدريد | بيريز يعرض نصف الفريق للبيع في الميركاتو الصيفي 2021

أفادت تقارير صحيفة إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني بصدد بيع عدد كبير من لاعبيه لتمويل الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي 2021.

وبحسب صحيفة “ABC” الإسبانية، بيع اللاعبين ستكون إستراتيجية ريال مدريد؛ ليكون قادرًا في الميركاتو الصيفي المقبل، على عقد صفقة كبيرة للمستقبل.

ريال مدريد لديه أفكار واضحة جدًا؛ سيطرح ما يصل إلى عدد 11 لاعبًا للبيع في الميركاتو الصيفي 2021، من أجل توفير ما لا يقل عن 165 مليون يورو وهو رقم يمكن أن يتجاوز الـ230 مليون يورو، في حالة بيع المدافع الفرنسي رافاييل فاران.

ويوجد في هذه القائمة: إيسكو ألاركون، مارسيلو، ماريانو دياز، ألفارو أودريوزولا، جاريث بيل، بورخا مايورال، وداني سيبايوس.

ويمكن أن يضاف إليها بيع أو مبادلة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، بالإضافة إلى إعارة إبراهيم دياز والياباني كوبو؛ مما يوفر رواتبهم المليونية، ثم سيتبين إذا سيتم بيع فاران، لكن الأمر يعتمد أولًا على موقف قائد الفريق، سيرخيو راموس.

أما بالنسبة لـ لوكاس فاسكيز، فمن من غير المرجح في الوقت الحالي أن يبقى الموسم المقبل، فهو لم يجدد بعد.

الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور يمكن أن يدخل في هذه العملية، إذا جاء عرض بقيمة 60 مليون يورو، بالإضافة إلى النجم البلجيكي إيدين هازارد إذا توفر عرض جيد سيتم قبوله.

جدير بالذكر أن كل شيء في هذه العملية، يهدف إلى توفير أكبر قدر من المال للتوقيع مع أحد الثنائي؛ هداف بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند، أو نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.