أفادت تقارير صحيفة إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني بصدد بيع عدد كبير من لاعبيه لتمويل الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي 2021.
وبحسب صحيفة “ABC” الإسبانية، بيع اللاعبين ستكون إستراتيجية ريال مدريد؛ ليكون قادرًا في الميركاتو الصيفي المقبل، على عقد صفقة كبيرة للمستقبل.
ريال مدريد لديه أفكار واضحة جدًا؛ سيطرح ما يصل إلى عدد 11 لاعبًا للبيع في الميركاتو الصيفي 2021، من أجل توفير ما لا يقل عن 165 مليون يورو وهو رقم يمكن أن يتجاوز الـ230 مليون يورو، في حالة بيع المدافع الفرنسي رافاييل فاران.
ويوجد في هذه القائمة: إيسكو ألاركون، مارسيلو، ماريانو دياز، ألفارو أودريوزولا، جاريث بيل، بورخا مايورال، وداني سيبايوس.
ويمكن أن يضاف إليها بيع أو مبادلة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، بالإضافة إلى إعارة إبراهيم دياز والياباني كوبو؛ مما يوفر رواتبهم المليونية، ثم سيتبين إذا سيتم بيع فاران، لكن الأمر يعتمد أولًا على موقف قائد الفريق، سيرخيو راموس.
أما بالنسبة لـ لوكاس فاسكيز، فمن من غير المرجح في الوقت الحالي أن يبقى الموسم المقبل، فهو لم يجدد بعد.
الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور يمكن أن يدخل في هذه العملية، إذا جاء عرض بقيمة 60 مليون يورو، بالإضافة إلى النجم البلجيكي إيدين هازارد إذا توفر عرض جيد سيتم قبوله.
جدير بالذكر أن كل شيء في هذه العملية، يهدف إلى توفير أكبر قدر من المال للتوقيع مع أحد الثنائي؛ هداف بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند، أو نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.
كانت هذه تفاصيل خبر صفقات ريال مدريد | بيريز يعرض نصف الفريق للبيع في الميركاتو الصيفي 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.