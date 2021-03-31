نتيجة مباراة منتخب تركيا ومنتخب لاتفيا فى تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على نتيجة مباراة منتخب تركيا ومنتخب لاتفيا، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 30-3-2021، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

واصل منتخب تركيا تصدره المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، رغم تعادله على ميدانه مع ضيفه اللاتفي، بثلاثة أهداف لمثلها، الثلاثاء، على ملعب “أتاتورك الأولمبي”.

دخل الأتراك اللقاء بدافع الانتصار وتعزيز موقعه في صدارة الترتيب، بعد فوزين مُتتاليين على كل من هولندا (4 – 2) والنرويج (3 – 0)، حاصدا بذلك 6 نقاط كاملة.

الرغبة في التفوق لدى عناصر المنتخب التركي تجلت مُبكرا بهدف أول جاء بعد دقيقتين فقط من البداية، إثر كرة تسلمها المهاجم كينان كارمان من على مشارف منطقة الجزاء اللاتفية، جرى بها نحو المرمى وسدد عن يمين الحارس.

وضغط أصحاب الأرض بكل ثقلهم على مناطق الضيوف، وصنعوا العديد من الفرص أخطرها كانت تسديدة المدافع كانر إيركن التي ارتطمت بالعارضة بعدما تصدى لها الحارس اللاتفي.

وأسفرت أفضلية منتخب تركيا عن تسجيل هدف ثان في الدقيقة 33، حمل توقيع لاعب الوسط هاكان من تسديدة بعيدة فاجأت الجميع واستقرت بالشباك.

منتخب لاتفيا استغل حالة من غياب التركيز أصابت لاعبي منتخب تركيا عقب الهدف، لينجح لاعب الوسط روبيتس سافالينكس في تقليص الفارق بهجمة مباغتة مع حلول الدقيقة 35.

وكرر منتخب تركيا محاولاته التهديفية في الشوط الثاني، واستطاع عبر قائده بوراك يلماز إحراز هدف ثالث من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 52.

وفي سيناريو مشابه، تمكن منتخب لاتفيا من تقليص الفارق مُجددا بهدف ثان جاء عند الدقيقة 58 عن طريق المهاجم روبيرتس أولدريكيس.

لاعبو منتخب تركيا لم يُحسنوا استغلال أفضليتهم وحسم نتيجة المباراة بهدف آخر، ليأتي العقاب قاسيا عندما استغل دافيس إيكونيكس سوء تغطية غريب من الدفاع التركي ليمنح منتخب بلاده هدفا ثالثا جاء في الدقيقة 79.

ولحساب ذات المجموعة، أمطر منتخب هولندا شباك مضيفه منتخب جبل طارق بسبعة أهداف نظيفة، وخرج المنتخب النرويجي بثلاث نقاط غالية من أرض الجبل الأسود بعدما هزمه بهدفٍ وحيد.

وبهذا ظل المنتخب التركي في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب هولندا ثانيا بـ 6 نقاط، ويأتي منتخب الجبل الأسود ثالثا ومنتخب النرويج رابعا بنفس الرصيد، ثم منتخب لاتفيا خامسا بنقطة، وأخيرا منتخب جبل طارق بدون أي نقاط.