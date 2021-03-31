نتيجة مباراة منتخب السعودية ومنتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم وامم آسيا “فوز كبير للأخضر”

تعرف على نتيجة مباراة منتخب السعودية ومنتخب فلسطين، في أهم مباريات اليوم ضمن المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس أمم آسيا الصين 2023.

حقق منتخب السعودية فوزًا كبيرًا على منتخب فلسطين، بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب “مرسول بارك”، وبحضور جماهيري بملاعب المملكة العربية السعودية لأول مرة منذ جائحة كورونا.

وسيطر المنتخب السعودي على مجريات المباراة منذ البداية، واعتمد على التسديد من بعيد حيث حاول “تامر صيام، صالح الشهري، وعبد الإله العمري” مباغتة حارس منتخب فلسطين في 3 مناسبات مختلفة ولكن لم يحالفهم الحظ.

وأنقذ الحارس محمد العويس بمساعدة من المدافع “عبد الله مادو” منتخب السعودية من هدف محقق بعدما سدد عدي خروب كرة خطيرة في الدقيقة (34).

وأحرز المنتخب السعودي الهدف الأول في الدقيقة (37)، عن طريق ياسر الشهراني بضربة رأسية تابعها داخل منطقة الجزاء بعد كرة أبعدها الحارس الفلسطيني، لتسكن الزاوية اليمنى له.

وأبى “فهد المولد” أن ينتهي الشوط الأول بهدفٍ دون رد، ليسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي، بعدما تلقى تمريرة بالكعب من صالح الشهري، وسدد بيمناه كرة أرضية زاحفة قوية ارتدت من الحارس ليتابعها مجددًا في الشباك.

وفي الشوط الثاني، أحرز “صالح الشهري” الهدف الثالث في الدقيقة (52)، بعد تمريرة جميلة من سلطان الغنام ليستلمها الشهري ويسدد بمهارة على يمين الحارس.

وسجل “صالح الشهري” الهدف الثاني له والرابع لمنتخب السعودية في الدقيقة (58)، بعد تمريرة متقنة من سالم الدوسري ليضعها في الشباك بتسديدة رائعة.

وتحصل سامي النجعي على ركلة جزاء بعد إعاقته من المدافع الفلسطيني، لينفذها “سالم الدوسري” بنجاح على يسار الحارس، مسجلًا خامس أهداف الأخضر عند الدقيقة (88)، لينتهي اللقاء بفوز كبير للأخضر على منتخب فلسطين بنتيجة (5-0).

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات، وبفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان، فيما توقف رصيد منتخب فلسطين عند 4 نقاط.