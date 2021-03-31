مشاهدة اهداف مباراة منتخب البرتغال ومنتخب لوكسمبرج في تصفيات كأس العالم 2022 – فيديو

يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة فيديو اهداف مباراة منتخب البرتغالي ومنتخب لوكسمبرج، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 30-3-2021، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

قاد “كريستيانو رونالدو” منتخب البرتغال الى قلب الطاولة على منتخب لوكسمبورغ محولاً تخلفه بهدف لجيرسون رودريغيش (30) الى فوز بثلاثية سجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وهو الهدف الـ103 لرونالدو مع منتخب بلاده وبات على بعد ستة أهداف من الرقم القياسي في عدد الاهداف الدولية الموجود بحوزة النجم الإيراني السابق علي دائي (109).

وكانت المنتخب البرتغالي الطرف الافضل أغلب فترات المباراة لكنها وجدت صعوبة في اختراق دفاع منتخب لوكسمبورغ فلجأ نجومها الى التسديد من بعيد بيد أن الحارس أنطوني موريس فرض نفسه نجما بالتصدي للعديد من الكرات قبل ان يستسلم لرأسية جوتا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبدا جيدا تأثر منتخب البرتغال بالهدف الجدلي غير المحتسب لنجمها كريستيانو رونالدو في مرمى صربيا في الوقت بدل الضائع عندما اجتازت تسديدته خط المرمى (2-2)، فعابه التسرع وغياب التركيز في الهجمات.

وانتظر منتخب البرتغال الدقيقة 24 لتهديد مرمى منتخب لوكسمبورغ بتسديدة قوية لرونالدو من ركلة حرة جانبية مباشرة ابعدها الحارس موريس بقبضتي يديه (24).

وتابع الحارس تألقه بتصديه لتسديدة قوية لريناتو سانشيز من خارج المنطقة (28).

ونجح منتخب لوكسمبورغ في افتتاح التسجيل برأسية لرودريغيش، البرتغالي الاصل والمولود في براغال بضواحي العاصمة لشبونة، اثر تمريرة عرضية لدانيل سيناني أسكنها على يمين الحارس انطوني لوبيش (30).

وهو الهدف الثاني لرودريغيش في التصفيات بعد الاول الذي قاد به منتخب بلاده الى الفوز على مضيفته جمهورية ايرلندا 1-صفر السبت في الجولة الثانية.

وابعد الحارس تسديدة قوية لنجم مانشستر سيتي الانجليزي برناردو سيلفا من خارج المنطقة (36).

وتلقا منتخب البرتغال ضربة موجعة باصابة نجم أتلتيكو مدريد الاسباني جواو فيليكس فترك مكانه لمهاجم ولفرهامبتون الانجليزي بيدرو نيتو (40).

وأنقذ موريس مرماه مجددا بابعاده تسديدة قوية لسانشيز من خارج المنطقة وحولها الى ركنية كاد مدافع مانشستر سيتي روبن دياس يستغلها لافتتاح التسجيل بضربة رأسية بين يدي الحارس (43).

ونجح جوتا في إدراك التعادل للمنتخب البرتغالي بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من نيتو أسكنها على يمين الحارس (45+1)، وهو الهدف الثالث لجوتا في التصفيات بعد ثنائيته في مرمى صربيا.

ونجح رونالدو في منح التقدم لمنتخب البرتغال عندما استغل كرة عرضية لجواو كانسيلو تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس (50).

وحرم الحارس موريس الظهير الايسر نونو منديش من تسجيل الهدف الثالث بابعاد تسديدته القوية من داخل المنطقة الى ركنية (53).

وحرمت العارضة جوتا من تسجيل الثنائية لمنتخب البرتغال بردها رأسيته من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية (59).

وكاد البديل سيباتيان تيل يدرك التعادل لمنتخب لوكسمبورغ من ركلة حرة مباشرة ابعدها الحارس لوبيش بصعوبة الى ركنية (70).

وأهدر رونالدو فرصة سهلة للتعزيز من انفراد حيث تألق الحارس في التصدي له مرتين قبل ان يشتت الدفاع الكرة (78).

وطمأن البديل باولينيا منتخب بلاده بتسجيله الهدف الثالث بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها (80).

وتعادل المنتخب البرتغالي في الجولة الماضية أمام منتخب صربيا الذي يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، من 3 مباريات.

بهذه النتيجة رفع منتخب البرتغال رصيده الى النقطة السابعة فى صدارة المجموعة، متفوقاً على منتخب صربيا الوصيف بفارق الاهداف، بينما تحمد رصيد منتخب لوكسمبرج عند 3 نقاط فى المركز الثالث.

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إليكم اهداف مباراة منتخب البرتغال ومنتخب لاتفيا

هدف تقدم منتخب لوكسمبرج

هدف منتخب البرتغال الثاني