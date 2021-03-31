بث مباشر | مشاهدة المغرب وبوروندي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب المغرب ومنتخب بوروندي، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 30-3-2021، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

يدخل منتخب المغرب اللقاء فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021 برصيد 11 نقطة متفوقًا على موريتانيا الثانية بـ 5 نقاط واضحة قبل جولة واحدة من نهاية هذه التصفيات.

كان المنتخب المغربي قد أكتفي بنقطة وحيدة من مواجهته أمام مضيفه المنتخب الموريتاني في ختام مباريات الجولة الماضية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، ليحقق تأهلاً مريحًا إلى البطولة المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.

على الناحية الآخري يدخل منتخب بوروندي المباراة فى المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، وسيسعي الى تحقيق الفوز أمام المنتخب المغربي للوصول الى النقطة الثامنة على أمل تعثر منتخب موريتانيا أمام متذيل المجموعة منتخب أفريقيا الوسطي وخطف بطاقة التأهل.

ينقل بث مباشر مباراة منتخب المغرب ومنتخب بوروندي على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة بين سبورتس الفرنسية 1.

وتقام مواجهة منتخب المغرب ومنتخب بوروندي على ملعب “المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله”، وينطلق البث المباشر فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

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