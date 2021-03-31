بث مباشر | مشاهدة مباراة منتخب البرتغال ومنتخب لوكسمبرج في تصفيات كأس العالم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب البرتغال ومنتخب لوكسمبرج في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 27-3-2021، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.
تعادل المنتخب البرتغالي في الجولة الماضية أمام منتخب صربيا الذي يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، من 3 مباريات.
ويتواجد منتخب البرتغال في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويتطلع اليوم لتحقيق الفوز على منتخب لوكسمبرج في ثالث مبارياته بتصفيات كأس العالم 2022، من أجل التساوي مع المتصدر صربيا.
في المقابل، فاز منتخب لوكسمبرج في المباراة الوحيدة التي لعبها حتى الآن في تصفيات كأس العالم 2022، وكانت أمام منتخب إيرلندا، ويتطلع إلى الخروج بنتيجة إيجابية اليوم من أمام ضيفه منتخب البرتغال.
وينقل بث مباشر مباراة منتخب البرتغال ومنتخب لوكسمبرج على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 1 البرتغالية.
ويدير لقاء منتخب البرتغال ومنتخب لوكسمبرج، الحكم الروسي “سيرغي إيفانوف”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.
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