شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يكشف حقيقة أزمة النني : باب المنتخب مفتوح أمام الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عن سعادته بالفوز العريض الذي حققه الفراعنة على حساب جزر القمر.

وقال حسام البدري خلال تصريحات تليفزيونية، إن الفوز على جزر القمر كان ضروريا من اجل إنهاء مشوار المنتخب بالتصفيات بتصدر المجموعة، وذلك قبل خوض التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأضاف أن «ختام المرحلة الماضية بالتأهل للكان وتحقيق نتيجة إيجاية، كان أهم أهدافي، الحالة النفسية والبدنية للاعبين وضيق الوقت كان سببا في تراجع نتائج المنتخب في بداية التصفيات».

وذكر أن «المنتخب يؤدي بشكل أفضل في المباراة الثانية في كل معسكراته، وهذا يدل على مدى أهمية الانسجام خلال المعسكرات، والأمور تحسنت مع جاهزية اللاعبين واستئناف الدوري وظهور القوام الأساسي للمنتخب».

وتابع قائلا: «قلت أنني مظلوم بسبب العمل وسط أجواء الضغوط، والصعوبات الكبيرة التي نتعرض إليها تباعا خلال تجمعات المنتخب، ولكننا نجحنا في تخطي الصعوبات وتحقيق أهدافنا.. قمت بضم محمود كهربا في عام 2019 رغم عدم مشاركته، وذلك لحاجتي له في مركز رأس الحربة، ولم يتم تحليل موقفي الفني من ضمه بالشكل المناسب، واللاعب كان في حساباتي قبل أن يتم إيقافه من جانب إدارة الأهلي».

كما تحدث عن أزمته مع محمد النني قائلا :«كل ما تردد بوسائل الإعلام غير صحيح، ومندهش من تناول الإعلام لهذه القضية بهذا الشكل، ويجب أن نتحدث دائما بمنطقية وبهدوء ونتعاون دائما لحل المشكلات وليس تصديرها»، مشيدا بالتصرف الذي أظهره محمد النني بالتنازل عن شارة القيادة لصالح زميله محمد صلاح.

وتابع: «لقد تواصلت مع حمدي فتحي للإطمئنان على صحته، وقد رفضت المغامرة بعدد من اللاعبين المصابين مثل زيزو وأيمن أشرف، فيما رفضت عدم استدعاء أحمد حسن كوكا حتى يكتمل شفائه ولكن اللاعب معنا ولن يستبعد في حال جاهزيته».

كما أكد حسام البدري، على غضبه الشديد، لما حدث للنجم المصري، محمد صلاح عقب لقاء مصر وجزر القمر، وإلتفاف الجماهير حوله بهذا الشكل المزعج.

ووجّه حسام البدري، تحية خاصة للاعب محمد مجدي أفشة وماقدمه مع المنتخب خلال مباراتي كينيا وجزر القمر، مؤكدا إن وجود صانع ألعاب وحيد في معسكر المنتخب الأخير مجرد رؤية فنية.

وفتح حسام البدري باب المنتخب أمام الجميع، بمافيهم اللاعبين الذين أبدوا اعتراضا كبيرا لعدم ضمهم بالمعسكر الأخير، موضحا إنه دائما عن اللاعب صاحب الشخصية القوية الذي يتحمل الضغوطات، مطالبا جميع اللاعبين بضرورة العمل بجد واجتهاد مع فرقهم، لكن دون الحديث عن أحقيتهم في الانضمام لمنتخب مصر لأنه لا يعقل أن يختار اللاعب نفسه ضمن قائمة المنتخب.

وأشار قائلا «أحتاج ثلاث أسابيع أو أسبوعين على الأقل قبل معسكر يونيو، لتجميع اللاعبين المحليين وخوض مباراة ودية قبل التوقف الدولي، وتواصلت مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة من أجل الاتفاق على عقد اجتماع في حضور محمد بركات مدير المنتخب، لمناقشة كيفية توفير وقت لمنتخب مصر حتى نستعد جيدًا للتوقف الدولي في يونيو.. هناك دوافع كبيرة لدينا، ومقبلون على مرحلة صعبة تتمثل في خوض التصفيات المؤهلة للمونديال، أثق في اللاعبين وقدرات الجهاز المعاون، ونتمنى التوفيق ونتأهل لكأس العالم».