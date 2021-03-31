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4 مكاسب للأهلي فى رباعية المنتخب الوطنى أمام جزر القمر

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القاهرة - سامية سيد - حصد النادي الأهلي النصيب الأكبر من المكاسب بعد رباعية المنتخب الوطني في شباك جزر القمر، خلال اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، والتي فاز بها الفراعنة برباعية نظيفة، ليحصدوا صدارة المجموعة بعد ضمان تأشيرة التأهل.

رباعية المنتخب الوطني منحت لاعبي الأهلي حافزاً معنوياً هاماً قبل اللقاء المصيري والمرتقب أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، والذي يقام في الثالث من أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث يحتاج الفريق الأحمر لـ 3 نقاط فقط من المباراتين المتبقيتين لضمان التأهل.

قفشة يثبت قدرته الهجومية بـ 3 أسيستات

أثبت محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، بما لا يدع مجالاً للشك، أنه على قدر المسئولية دائماً، نافيا ما ردده البعض في وقت سابق بأنه يعيش على ذكرى هدفه في شباك الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، والذي حسم اللقب للأهلي، ونجح قفشة في صناعة 3 أهداف للفراعنة خلال المباراة ليساهم بنصيب الأسد في فوز الفراعنة ويثبت كفاءته.

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محمد شريف يستعيد الثقة في الهجوم

من جديد أثبت محمد شريف مهاجم النادي الأهلي أنه يسير بخطى ثابتة لتثبيت أقدامه في قيادة هجوم الأهلي والفراعنة، بعد الهدف الذي أحرزه في شباك جزر القمر خلال المباراة، ويأتي ذلك عقب هدفه المهم مع الأهلي في شباك فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا والذي فتح الطريق أمام زملائه لزيادة النتيجة والحفاظ على فرص الفريق الأحمر في التأهل عقب الفوز بثلاثية نظيفة خارج الديار.

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عمرو السولية كابيتانو جديد

حمل عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، شارة قيادة المنتخب الوطني باعتباره أقدم اللاعبين مشاركة مع الفراعنة، وأثبت السولية كفاءته في قيادة زملائه على أرض الملعب، وأظهر مستوى عاليا على المستطيل الأخضر، وهو ما يؤهله لمشروع قائد جديد في القلعة الحمراء، بعدما أظهره من روح عالية مع الفراعنة.

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معنويات مرتفعة قبل مواجهة المريخ

يدخل النادي الأهلي مباراة المريخ السوداني المرتقبة بمعنويات مرتفعة بعد أداء لاعبيه ومساهمتهم بدور فعال في حسم تأهل الفراعنة، سواء بهدف قفشة في كينيا خلال اللقاء الذي حسم التأهل وانتهى ينتيجة 1/1، أو لقاء جزر القمر والذي قدم خلاله لاعبي القلعة الحمراء مستوى متميز، وهو ما يحفز لاعبي القلعة الحمراء لمواصلة الأفراح في الكرة المصرية بتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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