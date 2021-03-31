كاسينجو ينتظم فى تدريبات المصرى اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم الكونغولى كازادى كاسينجو مهاجم المصرى اليوم في مران فريقه ببرج العرب استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها في السابعة من مساء السبت المقبل بالجولة السابعة عشر للدورى .

وعاد اللاعب بعدما خاض مباراتين مع منتخب بلاده بتصفيات كأس الأمم الأفريقية كان أخرها أمام منتخب جامبيا وفاز منتخب الكونغو بهدف مقابل للاشئ أحرزه كاسينجو من ضربة جزاء، إلا أن تلك النتيجة لم تشفع لمنتخب اللاعب في التأهل لأمم أفريقيا .

ويحاول كاسينجو إثبات نفسه مع المصرى من أجل المشاركة بشكل أساسى في ظل الأنباء القوية التي خرجت من مجلس الإدارة تؤكد الإطاحة به خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بسبب سوء المستوى .

من ناحية أخرى، أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخصية التي خضع لها علاء عطا ظهير أيمن المصري بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، إصابته بتمزق من الدرجة الأولى بعضلة السمانة وهو الأمر الذي سيتسبب في غيابه نحو أسبوعين على أقل تقدير.

وأكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، أن اللاعب سيحصل على راحة سلبية ليومين قبل البدء في البرنامج التأهيلي المكثف والذي سيستمر لنحو أسبوعين يخضع خلالها اللاعب لعدد من جلسات التأهيل والاستشفاء قبل البدء في ممارسة تدريبات العدو الخفيف.