شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى وسيف الجزيرى ينضمان لتدريب الزمالك الجماعي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الدوليان فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفارس الأبيض التى ستقام اليوم، الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد عودتهما إلى القاهرة أمس.

وعاد ساسى والجزيرى مساء أمس الثلاثاء، إلى القاهرة قادمين من تونس، عقب مشاركتهما مع نسور قرطاج في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.



وخضع فرجانى ساسي والجزيري لمسحة طبية للكشف عن فيرس وخضع فرجانى ساسي والجزيري لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا ، والتى من المنتظر أن تظهر نتيجتها لجميع لاعبى الفريق اليوم، استعدادًا للسفر غدًا الخميس إلى المغرب من أجل مواجهة مولودية الجزائر فى دورى الأبطال.

وحضر فرجاني ساسي إلى مقر النادي بعد وصوله للقاهرة أمس برفقة زميله سيف الدين الجزيري عقب مشاركتهما مع نسور قرطاج في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وخاض ساسي تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بنادي الزمالك.



يذكر أن سيف الدين الجزيري غير مقيد في القائمة الإفريقية للزمالك ولن يشارك مع الفريق في المباراة المقبلة، بسبب مشاركته مع المقاولون العرب فى الكونفدرالية الأفريقية فى الموسم الحالى قبل انضمامه للقلعة البيضاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر يوم السبت المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعد اللقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.