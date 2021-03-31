شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز عربي .. تعرف على جميع الفرق المتأهلة لبطولة أمم افريقيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مرحلة المجموعات أو التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 والتي سوف تقام في الكاميرون , ولم يتبق سوى مباراة وحيدة تم تأجيلها بين فريقي بنين وسيراليون بسبب اتهام بنين لسيراليون بالتلاعب في نتائج مسحات كورونا الخاصة بلاعبيه وتم تأجيل المباراة علما بأن بنين تملك أفضلية للتأهل حيث تملك 7 نقاط بينما تملك سيراليون 4 نقاط حيث أنه بالاضافة الى الفوز فان التعادل ايضا يؤهلها مباشرة.

وفيما يلي جميع الفرق المتأهلة لبطولة الأمم الافريقية 2021 من جميع المجموعات :

المجموعة الاولي : مالي وغينيا

المجموعة الثانية : بوركينا فاسو ومالاوي

المجموعة الثالثة : غانا والسودان

المجموعة الرابعة: جامبيا والجابون

المجموعة الخامسة: المغرب وموريتانيا

المجموعة السادسة: الكاميرون والرأس الأخضر

المجموعة السابعة: مصر وجزر القمر

المجموعة الثامنة: الجزائر وزيمبابوي

المجموعة التاسعة: السنغال وغينيا بيساو

المجموعة العاشرة: تونس وغينيا الاستوائية

المجموعة الحادية عشر: كوت ديفوار وإثيوبيا

المجموعة الثانية عشر: نيجيريا و (بنين أو سيراليون)

وتشهد هذه البطولة انجاز عربي تاريخي لم يتكرر حيث تأهل 7 فرق عربية دفعة واحدة للبطولة وهي : مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان وموريتانيا وجزر القمر , واحتلت 4 فرق منهم المراكز الاولي في مجموعاتهم.