شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون : المشاكل النفسية للاعبي الزمالك أكبر أزماتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أنه تولى المهمة في ظروف صعبة، مشيرا إلى أن «حالة اللاعبين النفسية لم تكن جيدة».

وقال كارتيرون، «كانت هناك مشاكل نفسية لدى اللاعبين، كما أن النتائج لم تكن جيدة في بطولة إفريقيا، أسعى منذ عودتي لعلاج السلبيات، وشاهدت مجموعة من اللاعبين لديهم مشاكل بدنية ونفسية، وأحرص على علاجها في الفترة الحالية، هدفي أن أجعل اللاعبين يحبون لعب كرة القدم ويستمتعون بذلك، لأنني وجدت الأمور صعبة بعد عودتي، توليت المهمة قبل مباراة الترجي الأخيرة بيومين ولم أجد فترة كافية للعمل، والأداء لم يكن على المستوى المطلوب».

وفيما يتعلق برأيه في أداء الزمالك مع المدير الفني السابق، البرتغالي جايمي باتشيكو، علق الفرنسي: «كل مدير فني له طريقة عمل تختلف عن الآخر. ولست هنا لأقيم باتشيكو، لكن رحيل المدرب يعني أن هناك شيئا ما خطأ».

ولفت كارتيرون إلى أنه يسعى لعلاج السلبيات في الفريق، من أجل تقديم كرة قدم جيدة، تسعد الجماهير وتحقيق نتائج أفضل، وأردف: «هناك قياسات بدنية لجميع اللاعبين في الفترة الماضية، والمعدلات تحسنت بنسبة 10% خلال فترة التوقف الأخيرة».

وأشار إلى أنه فخور بالتحسن في المستوى البدني للاعبين، مشيدا بدور الجهاز الطبي معه في تطوير الحالة البدنية للاعبين.

وأوضح كارتيرون أنه لا يقيم اللاعب فنيا إلا بعد جاهزيته من الناحية البدنية، مشددا على أنه لن يدفع بأي لاعب غير جاهز بدنيا بنسبة 100%.

وتحدث المدرب الفرنسي عن انضمام اللاعبين الدوليين للمنتخب، قائلا: «أمر جيد، ويساعد على تحسين الحالة النفسية للاعبين».

وزاد: «الونش ظهر بمستوى رائع في مباراتي المنتخب، وكذلك الحال مع عبدالله جمعة أمام جزر القمر».

واستطرد المدير الفني للزمالك: «مشاركة محمود جنش حارس الزمالك أمر إيجابي»، مشيدا بقرار الجهاز الفني للمنتخب إراحة طارق حامد في المباراة الثانية.

واستكمل: «أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لم يشارك مع المنتخب، بسبب شكواه من آلام في الظهر».