شكرا لقرائتكم خبر عن ديشامب يستقر على التشكيل الأساسي للديوك أمام البوسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، في حيرة قبل حسم التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة البوسنة والهرسك، الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكشفت الصحف الفرنسية ملامح التشكيل الأساسي للديوك أمام البوسنة والهرسك، حيث ينوي ديشامب، خوض اللقاء بقوته الضاربة.

ولفتت إلى أن ديشامب استقر على 10 عناصر في التشكيل الأساسي، وهم حارس المرمى هوجو لوريس، ومعه بافارد وكيمبيمبي وفاران ولوكاس هرنانديز وكومان وبوجبا ورابيو ومبابي وجريزمان.

ويفاضل ديشامب بين عثمان ديمبلي أو توماس ليمار لاستكمال التشكيل الأساسي.

يذكر أن المنتخب الفرنسي استهل مشواره بتعادل على ملعبه مع أوكرانيا 1-1، ثم فوز خارج أرضه على كازاخستان بهدفين دون رد.