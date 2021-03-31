شكرا لقرائتكم خبر عن مولر: إصابة ليفاندوفسكي صدمة.. ويجب أن نثق في أنفسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، حزنه بعد إصابة زميله روبرت ليفاندوفسكي، وغيابه لمدة تصل إلى شهر.

وأعلن بايرن ميونخ، غياب ليفاندوفسكي عن الملاعب لمدة 4 أسابيع، بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها، معاناته من التواء في أربطة الركبة اليمنى.

وتأكد غياب ليفاندوفسكي عن مواجهة لايبزيج بالبوندسليجا، إلى جانب مواجهتي باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وقال مولر في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية، «إنه وضع مرير للغاية بالنسبة لنا، أسوأ لحظة في الموسم، الآن، يتوجب على اللاعبين إظهار سبب وجودهم هنا واغتنام الفرصة، ليست هذه المرة الأولى التي نمر بها بموقف صعب، يجب علينا أن نثق في أنفسنا».