شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب السلة: أشعر بالصدمة من قرارات الاتحاد بشأن القمة.. وشيكابالا رمز رياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، انه يشعر بالصدمة من قرارات اتحاد كرة السلة، بشأن مباراة القمة بين الزمالك وضيفه الأهلي، واعتبار الأبيض خاسرا بداعي حضور الجماهير.

وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية، إنه ليس مقبولا ما حدث، لأن اتحاد اللعبة منذ بداية الدوري، أخطر الأندية بعدم حضور الجمهور، والسماح فقط للأشخاص المحددين من جانب مجالس إدارات الأندية.

وأضاف «هذا لا يحدث على أرض الواقع، المباريات تقام بحضور جماهيري وباتفاقات ضمنية، ولا يتم احترام اللوائح على الإطلاق، أنا مدرب للاتحاد السكندري وواجهت الزمالك بحضور جماهيري، وحصلنا على إذن مدرب الفريق الأبيض، المباراة كانت ستقام بدون حضور جماهيري، وأنا مختلف مع كل ما يقال بأن لاعبي كرة القدم عندما يحضرون مباراة فلا يجب معاملته كجمهور».

وزاد مرعي «شيكابالا قائد الزمالك وليس مجرد مشجع، فهو رمز رياضي ومثله يوسف أوباما وحازم إمام، لا يجب التقليل من قيمة هؤلاء النجوم الرياضيين وحضورهم يعطي قيمة أكبر لمباراة السلة».

وأشار إلى أن رأيه الشخصي يتمثل في السماح بحضور جماهيري محدود، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، لأن الجماهير بالفعل تحضر اللقاءات.