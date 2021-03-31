شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تسحق بيلاروسيا 8-0.. وويلز تفوز على التشيك بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق منتخب بلجيكا ضيفه منتخب بيلاروسيا، بنتيجة 8-0، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم المنتخب البلجيكي عن طريق ميشي باتشواي في الدقيقة 14، قبل أن يعزز هانز فاناكن تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 17، فيما أضاف ليونارد تروسارد الهدف الثالث في الدقيقة 38.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق سجل جيريمي دوكو الهدف الرابع، قبل أن يسجل دينيس برايت الهدف الخامس في الدقيقة 49، فيما أضاف كريستيان بينتيكي الهدف السادس في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 75 عاد تروسارد ليسجل الهدف الثاني له والسابع لفريقه، قبل أن يختتم فاناكن مهرجان الأهداف بالهدف الثامن في الدقيقة 89.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد بيلاروسيا عند 3 نقاط في المركز الرابع وقبل الأخير.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب ويلز على ضيفه منتخب جمهورية التشيك، بنتيجة 1-0.

وسجل دانييل جيمس هدف المباراة الوحيد للمنتخب الويلزي في شباك جمهورية التشيك، بالدقيقة 81.

وتعرض باتريك تشيك لاعب التشيك للطرد بالدقيقة 48، وهو المصير ذاته الذي تعرض له كونور روبرتس لاعب ويلز بالدقيقة 77.

ورفع منتخب ويلز رصيده إلى ثلاث نقاط ليحتل المركز الثالث، فيما يحتل منتخب التشيك المركز الثاني برصيد 4 نقاط.