شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ليفاندوفسكى يغيب عن مواجهتي بايرن ميونخ وسان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح نادي بايرن ميونخ، طبيعة إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ومدة غيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

الدولي البولندي خرج مصابا خلال مواجهة منتخب بلاده ضد أندورا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفي بيان رسمي، أكد النادي البافاري أن صاحب الـ 32 عاما يعاني من إجهاد في أربطة الركبة اليمنى، وأعلن العملاق البافاري، غياب أفضل لاعب في العالم لفترة تبلغ نحو 4 أسابيع، مما يعني تأكد غيابه عن مواجهة لايبزيج، السبت المقبل، في الجولة 27 من عمر البوندسليجا.

وتأكد بذلك عدم قدرة ليفاندوفسكي على المشاركة في مواجهتي باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 7 و13 أبريل المقبل.