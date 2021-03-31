شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تفوز على لوكسمبورج في ليلة تألق رونالدو وجوتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب المنتخب البرتغالي على مضيفه لوكسمبورج بنتيجة 3-1، على ملعب خوسي بارثيل مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وسجل ثلاثية البرتغال دييجو جوتا في الدقيقة 45، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 51، وجواو بالينيا في الدقيقة 80، بينما سجل هدف لوكسمبورج الوحيد جيرسون رودريجز في الدقيقة 30.

بتلك النتيجة، رفعت البرتغال رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بالتساوي مع صربيا، بينما تجمد رصيد لوكسمبورج عند 3 نقاط في المركز الثالث.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح البرتغال في الدقيقة 24، بمخالفة من الجانب الأيسر نفذها رونالدو بتسديدة مباشرة قوية، تصدى لها حارس لوكسمبورج.

وظهرت البرتغال مرة أخرى في الدقيقة 29، بعدما توغل كانسيلو في الجانب الأيمن قبل أن يمهد كرة على حدود منطقة الجزاء، تابعها سانشيز بتسديدة مباشرة أمسك بها موريس.

ونجحت لوكسمبورج في افتتاح التسجيل في الدقيقة 30، بعدما أرسل سيناني عرضية من الجانب الأيمن، تابعها رودريجز برأسية سكنت الشباك.

وحاولت البرتغال العودة في نتيجة المباراة في الدقيقة 36، بتسديدة أرضية من بيرناردو من خارج منطقة الجزاء، تألق حارس لوكسمبورج في التصدي لها.

وتعرض فيليكس لإصابة في الكاحل في الدقيقة 41، ليغادر أرض الملعب ويحل مكانه نيتو، وسدد سانشيز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 43، أبعدها موريس إلى ركلة ركنية.

ومن تلك الركنية، أرسل سانشيز عرضية ارتقى لها دياز، مسددًا رأسية أمسك بها موريس بسهولة.

وأهدر رونالدو فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 45، بعدما تابع عرضية داخل منطقة الجزاء، مسددًا رأسية ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وعدلت البرتغال النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعدما أرسل نيتو عرضية من الجانب الأيسر، تابعها جوتا برأسية مميزة سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول (1-1).

وتمكنت البرتغال من تسجيل الهدف الثاني مبكرًا في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 50، بعدما تابع رونالدو عرضية كانسيلو مسددًا كرة مباشرة سكنت الشباك.

وكادت البرتغال أن تضيف الهدف الثالث بعدها مباشرة، بعدما تلاعب مينديز بدفاعات لوكسمبورج، قبل أن يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، أبعدها موريس إلى ركلة.

وحاولت لوكسمبورج العودة سريعًا في النتيجة في الدقيقة 54، بتوغل من رودريجز في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، أنهاه بتسديدة قوية مرت إلى جوار القائم.

وارتقى جوتا لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 59، مسددًا رأسية اصطدمت بالعارضة.

وتواصل زحف البرتغال تجاه مرمى لوكسمبورج، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر نيفيز في الدقيقة 62، مرت إلى جوار القائم.

وعادت لوكسمبورج للظهور الهجومي في الدقيقة 71، وذلك من مخالفة نفذها تيل مسددًا كرة مباشرة، تألق لوبيز في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وأهدر رونالدو فرصة محققة للتسجيل، بعدما تحصل على الكرة عن طريق الخطأ من بيريرا، لينفرد بموريس ويسدد كرة تألق الحارس في التصدي لها في الدقيقة 78.