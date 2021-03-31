شكرا لقرائتكم خبر عن 165 مليون يورو وفينيسيوس جونير شرط سان جيرمان للاستغناء عن مبابي للريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع باريس سان جيرمان خطته التي سيعمل عليها، حال رفض نجمه كيليان مبابي تجديد عقده هذا الموسم، وإصراره على الانتقال لريال مدريد، حيث ينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم المقبل، إلا أن سان جيرمان سيضطر لبيعه هذا الصيف، إذا رفض تجديد عقده، لتجنب رحيله مجانًا في صيف 2022.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان جهز طلباته، التي سيقدمها لريال مدريد، حال طلبهم التعاقد مع مبابي هذا الصيف، وأوضحت الصحيفة، أن سان جيرمان سيطلب الحصول على 165 مليون يورو، بالإضافة إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وذكرت الصحيفة أن فينيسيوس دائما ما كان هدفا ملحا لمواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، والذي يثق بقوة أنه سيكون له شأن كبير مستقبلا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد قد يقبل بالتنازل عن فينيسيوس حال ضم مبابي، نظرًا لأن فرصه في المشاركة ستتراجع بشكل كبير، في ظل وجود النجم الفرنسي ومواطنه كريم بنزيما والبلجيكي إيدين هازارد، إلى جانب النرويجي إيرلينج هالاند، المطلوب أيضًا في مدريد.