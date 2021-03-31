شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يقود البرتغالي للفوز على لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب البرتغالي فوزا هاما على مضيفه لوكسمبورج بنتيجة (3-1)، على ملعب خوسي بارثيل الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وسجّل ثلاثية البرتغال دييجو جوتا في الدقيقة (45) وكريستيانو رونالدو في الدقيقة (51) وجواو بالينيا في الدقيقة (80)، بينما سجل هدف لوكسمبورج الوحيد جيرسون رودريجز في الدقيقة (30). بتلك النتيجة، رفعت البرتغال رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بالتساوي مع صربيا، بينما تجمد رصيد لوكسمبورج عند 3 نقاط في المركز الثالث.