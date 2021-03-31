شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يكشف الحالة المعنوية للاعبي الزمالك قبل المعترك الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه قبل مواجهة مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أسامة نبيه، «هناك ارتفاع ملحوظ في الروح المعنوية للاعبين خلال الأيام الماضية، وإصرار كبير على تحقيق الفوز على المولودية في المباراة القادمة».

وأضاف نبيه أن جميع اللاعبين ظهروا بحالة تركيز شديدة خلال فترة التوقف الأخيرة؛ حرصًا منهم على حجز مقعد أساسي في تشكيل الفريق.

وأتم نبيه تصريحاته قائلا: «وضع الجهاز الفني واللاعبون الفوز على مولودية الجزائر كهدف رئيسي لهم لإحياء الآمال في الصعود لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا».

فيما كشف أحمد عبدالمقصود، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس مواجهة الفريق القادمة أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا. وقال عبدالمقصود، «نخوض مباراتي مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي بهدف واحد فقط وهو الفوز وحصد نقاط المباراتين، سيقدم الجهاز الفني واللاعبون ما عليهم في مباراتي مولودية وتونجيت سعيا لتحقيق الفوز، دون النظر لأي حسابات أخرى بالمجموعة».

وشدد المدرب المساعد للزمالك على أهمية حصد نقاط مواجهتي بطلي الجزائر والسنغال في السباق الإفريقي، وهو ما يسعى إليه أولا دون النظر لنتيجة مواجهة الترجي التونسي ومولودية الجزائر الأخيرة بدور المجموعات.

ويحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.