شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك : نتابع ملف المشجعين المحتجزين ونسعى لإطلاق سراحهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة تتابع عن كثب ملف المشجعين المحتجزين على خلفية أحداث مباراة الزمالك والأهلي أمس بكرة السلة.

وشدّد رئيس النادي في تصريحات للموقع الرسمي على أن الجنة تواصلت مع كافة الجهات الأمنية والقضائية لمتابعة هذا الأمر.

وقال إن «الشئون القانونية بالنادي مصاحبة للمشجعين المحتجزين ولن تتركهم وسوف تبذل اللجنة كل ما في وسعها من أجل إطلاق سراح المحتجزين اليوم».