شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور لـ الخطيب : «الإنسان مواقف مش كلام معسول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الاعلامي خالد الغندور، استيائه الشديد من قرار اتحاد كرة السلة باحتساب الأهلي فائزاً في مباراة القمة أمام الزمالك مع تغريم النادي الأبيض.

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: «أنا جاي النهاردة وقرفان مش عارف أقول إيه لجمهور نادينا العظيم».

وأضاف:«المسئولون عن الرياضة تسببوا في زيادة الاحتقان والتعصب بقراراتهم وتطبيق اللائحة على البعض فقط».

وعن تعليقه على بيان النادي الأهلي بخصوص أزمة قمة السلة قال:«يا كابتن محمود يا خطيب الانسان مواقف مش كلام حلو ومعسول، وجماهير الزمالك لم تقتحم الملعب مثلما تقول في بيانك».

وأكمل:«ما الأزمة في حضور شيكابالا مباراة داخل صالة ناديه مثلما حضر خالد بيبو وأعضاء مجلس إدارة الأهلي مباريات كرة السلة داخل صالة ناديهم؟».

وأنهى تصريحاته:«عرضت وجهة نظري بالأمس على حسابي الشخصي في فيسبوك وقوبل بوابل من الشتائم وهذا طبيعي من أشخاص لا يفهمون شيئاً فلا يجيدون إلا سب المحترمين، والمسئولون عن الرياضة هو السبب في تصدير لبعض الجماهير أنها الأقوى».