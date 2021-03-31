شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: سعيد بالدوليين والجزيري.. والإصابة سر عدم مشاركة زيزو مع المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الحالة النفسية للاعبي الفريق الدوليين تحسنت بالانضمام للمنتخب في الفترة الماضية.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن الانضمام للمنتخب أمر جيد للاعبي الفريق لأن هذا يساعد على تحسين الحالة النفسية للاعبين، موضحا أن اللاعبين الدوليين سيخضعون لقياسات بدنية خاصة.

كما أشاد الفرنسي كارتيرون بمستوى اللاعبين الذي انضموا لمنتخب مصر، مضيفا أن الونش ظهر بمستوى رائع في المباراتين، كما أن عبدالله جمعة شارك في اللقاء الثاني أمام جزر القمر.

وأوضح المدير الفني للزمالك أن مشاركة محمود جنش حارس الزمالك أمر إيجابي، مشيدا بقرار الجهاز الفني للمنتخب المصري بإراحة طارق حامد في المباراة الثانية. وشدد كارتيرون على أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لم يشارك مع المنتخب بسبب شكواه من آلام في الظهر.

واختتم كارتيرون تصريحاته بالإشادة بأداء سيف الدين الجزيري وتألقه مع منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، جلسة مع لاعبي الفريق، أشاد خلالها المدير الفني بجميع اللاعبين على المجهود الذي قدموه في التدريبات خلال الأيام الماضية. وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة مولودية الجزائر الجزائري.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.