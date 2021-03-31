شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار يفتح النار على بيراميدز : «مدربه كذاب وينفذ الأوامر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كليوباترا المُعار من بيراميدز، على دعم المهدي سليمان، زميله السابق بصفوف نادي بيراميدز خلال أزمته مع النادي.

ودخل المهدي سليمان حارس بيراميدز في أزمة شديدة مع مسئولي ناديه والجهاز الفني للفريق خلال الفترة الماضية تسبت في توقيع عقوبات مالية بالغة عليه.

وكتب بكار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مش من العادة إني اتكلم في حاجه ما تخصنيش ولكن هنا لازم أقول كلمة حق لآني مريت بالي بيعيشوا واحد من أحسن الحراس في مصر وهو المهدي سليمان».

وأضاف بكار:«هنا أقول للمدير الفني أنك كذاب وبتأخد أوامر مش تعليمات عشان خايف على أكل عيشك زي اللي قبلك في وجود هذه الإدارة واللي اتصدمت في أشخاص ليها باع وتاريخ في مصر ولكن للأسف بردو بتاخد تعليمات.. الأهم والمهم مهدي سليمان عنده حق في كل اللي قالوا وده مش دفاع والله عنه ولا اصطياد مني أنا ليا وقت وهقول كل اللي حصل لأني مينفعش منظومة بالحجم ده تُدار بالسوء ده».

وأتم:«وللعلم الأغلب في الفرقة لعيبة كبيرة وعارفة الدنيا ماشية إزاي بس للآسف الملاك في النادي مش فاهين ولا حد مننا عارف يتواصل معاهم عشان الكل يطلع اللي عنده لأني في كبت عند ناس كتيرة موجوده في المنظومة دي؟.. وعمرو مرعي عنده أكتر مني بكتير وناس كتير تنصحني وتقولي لا وده أنا مقدرهم لخفهم عليا ولكن كلمة الحق ومساندة صديق ليا أهم بكتير من أي حاجة عندي وربنا يعلم ما في القلوب.