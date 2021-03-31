شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة في بيان رسمي : لسنا طرفًا فيما حدث لـ محمد صلاح أمام جزر ‏القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدت هيئة ستاد القاهرة الدولي عدم مسيئوليتها عن حالة الفوضى التي شهدها الملعب عقب نهاية مباراة منتخبي مصر وجزر القمر ووجود زحامك حول محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي ومنتخبنا القومي عقب صافرة نهاية المواجهة.

وقالت هيئة استاد القاهرة في بيان رسمي: «دور الهيئة يقتصر على تجهيز منشأت الملعب لاستقبال المباريات مثل غرف خلع الملابس الخاصة بالفريقين والحكام وقاعة المؤتمرات وتسليه للهيئة المنظمة سواء الكاف أو الاتحاد المصري».

وأضاف البيان: «بالتالي ما حدث مع نهاية مباراة مصر وجزر القمر ليس لنا أي علاقة به، وهي مسئولية المراقب الأفريقي والمراقب المحلي للمباراة، ومن دخلوا الملعب المسؤول عنهم هم منظمة الكاف».

بيان ستاد القاهرة