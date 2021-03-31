شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدوليين لسيراميكا استعدادًا للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم لاعبو فريق سيراميكا كليوباترا الدوليون، في المران الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي، بعد أن أنهى الثلاثي الدولي مهمته مع المنتخبين الوطني والأوليمبي.

وشهد المران مشاركة حارس المرمى عامر عامر، والمهاجم أحمد ياسر ريان، بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني الذي خاض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية.

كما عاد لتدريبات الفريق لاعب الوسط محمود نبيل، عقب انتهاء معسكر المنتخب الأوليمبي وبقيادة الكابتن شوقي غريب.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي في التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.