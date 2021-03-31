شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يكشف سر استبعاد مصطفى محمد من مواجهة جزر القمر وعدم إراحة صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أيوب، المدرب العام لمنتخب مصر الأول، السبب وراء عدم الدفع بمصطفى محمد والاعتماد على محمد شريف فى الهجوم خلال مواجهة جزر القمر فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولى، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، والتى انتهت بفوز الفراعنة بأربعة أهداف دون رد.

وأوضح أيوب خلال تصريحاته لبرنامج "مساء أون" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى فضل الاعتماد على السرعات للضغط على دفاع جزر القمر، الأمر الذى أدى لتفضيل الاعتماد على محمد شريف.

وعن عدم منح محمد صلاح راحة خلال مواجهة جزر القمر، أكد مدرب عام المنتخب، أن صلاح يعد من الركائز الأساسية للمنتخب، والجهاز الفنى فضل منحه المباراة كاملة لتعويض قلة المواجهات الودية التى يخوضها المنتخب، مع قصر فترة المعسكرات.

وأكد أيوب أن جهاز المنتخب تابع عن كثب جميع لاعبى الدورى المصرى، واختار أفضلهم لخدمة خطة المنتخب فى الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه معجب بمستوى محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا، مؤكدًا أنه من الممكن أن يتم الاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة.

وتحدث مدرب المنتخب عن أزمة شارة قيادة المنتخب، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة فى هذا الأمر، بدليل قيام محمد الننى بمنح الشارة لمحمد صلاح، وهو أمر بين اللاعبين وبعضهم البعض وليس للجهاز الفنى دخل فيه، كاشفًا ترتيب الشارة فى المنتخب وهى كالتالى.. عمرو السولية، أحمد حجازى، محمد الننى ومحمد صلاح.

كما كشف أحمد أيوب عن ترتيب اللاعبين فى تسديد ضربات الجزاء فى مباريات المنتخب، قائلاً: "الجهاز الفنى فى المباراة الأخيرة وضع محمد صلاح رقم واحد ومن بعده محمد مجدى أفشة".