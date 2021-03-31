شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب يكشف كواليس حالة أيمن أشرف وحمدى فتحى وعدم ضم ثلاثى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن رمضان صبحي يعاني من شد في العضلة الخلفية، وأحمد توفيق يشكو من مزق في الخلفية، ومحمد حمدي يعاني من شد في العضلة الأمامية، وطلبت منهم أشعة رنين مغناطيسي وأثبتت معاناتهم من الإصابة وحاجتهم للوقت لأداء برنامج تأهيلي.

وقال خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "أيمن أشرف انضم لنا بشكل عادي وخاض التدريب وخلال الجري أبلغني حسام البدري بأن حركة اللاعب غير طبيعية في الجري، واستدعيناه وأكد أنه لا يزال يعاني بعض الآلام لذا عملنا معه على علاجه وتحسنت حالته، وتم اصطحابه إلى رحلة كينيا، ولكن قررنا عدم مشاركته في المباراة حتى لا تتفاقم الإصابة، لأنه لم يكن سليما 100% ولم يتمرن مدة 5 أيام بعد العودة، لذا اجتمعنا باللاعب وشرحنا القصة وقررنا عودته لناديه لاستكمال علاجه معه".

تابع طبيب المنتخب: "البعض توقع أن حمدي فتحي أصيب في ذراعه وأرغمناه على إكمال المباراة، وهو سقط على كوعه ونزلنا الملعب فحصنا الكوح وكانت شكواه من الرباط الداخلي للكوع، ومن سوء حظه حدثت له كدمة فى مكان آخر بيده الشمال بعيدا عن الكوع وكانت سببا في إصابته وهي إصابة قوية، وأشار لنا بعدها مباشرة، واطمأننت على حالته بعد إجراء عملية جراحية لمعرفة حالته".

وكشف: "بدأت عملى فى القطاع الرياضي بالنادي الأهلي عن طريق علاقة أسرية تجمعني مع محمد عامر نجم الأهلي السابق وعرض علي العمل بالأهلي بعد معالجته ورحب بالأمر وعملت في القطاع لمدة 3 سنوات".

وشدد: "لا أنظر للجانب المادي في عملي مع منتخب مصر بل أكتسب خبرات كبيرة وثقة في نفسي بفضل تواجدي في هذا المنصب، لاسيما أن هناك أشخاص تثق في". وأضاف: "من الصعب إقناع بعض اللاعبين مثل أحمد حجازي ومحمد النني بعدم اللعب إذا تعرضا للإصابة".