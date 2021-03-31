شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم: لو كنت مكان حسام البدرى سأمنح صلاح شارة قيادة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الحليم، نجم نادى الزمالك الأسبق، أنه لو كان مكان حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر سيمنح محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر بعيدا عن الأقدمية.

وقال أحمد عبد الحليم خلال حواره مع خالد الغندور فى برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك: "لو كنت مكان حسام البدرى سأمنح محمد صلاح شارة قارة قيادة المنتخب، ومفيش حاجة اسمها بالأقدمية، الأقدمية دى تتحسب لما كلنا نكون بنلعب في الدورى المصر مع بعض، لكن محمد صلاح نحت فى الصخر وبقى يتقارن بأفضل موهبتين في العالم ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو ورفع اسم مصر في أعلى مكان في المحافل العالمية".

وأضاف أحمد عبد الحليم: "محمد صلاح أصبح حاليا ثانى الهدفين التاريخيين لمصر بعد حسام حسن، وما حدث من الجماهير مع محمد صلاح شيء لا يصح وقد يؤثر على محمد صلاح في إنجلترا وليفربول يرفض مثل هذه الأفعال".

وأوضح أحمد عبد الحليم: "عمر جابر واضح إنه له علاقة كبيرة مع محمد صلاح بسبب التفاهم الكبير بينهما وعبد الله جمعة فاجئنى بمستواه الكبير في مباراة جزر القمر".

وتابع أحمد عبد الحليم: "مينفعش أستدعى محمد الننى من نادى أرسنال الإنجليزى وفى الآخر يقعد احتياطي، والننى من أفضل اللاعبين في مصر في وسط الملعب وهو رد بطريقته في مباراة جزر القمر بهدف عالمى".