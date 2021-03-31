شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: رحيل باتشيكو يعنى وجود شيء خطأ فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن كل مدير فني له طريقة عمل خاصة تختلف عن المدربين الآخرين، قائلاً: "أنا لست هنا لأقيم المدير الفني السابق ولكن لي طريقتي الخاصة.. وكل مدرب وله طريقته.. ومعنى رحيل المدرب السابق أن هناك شيئا ما خطأ". وأضاف كارتيرون فى تصريحاته لموقع الزمالك الرسمى، أنه يسعى لعلاج السلبيات في الفريق من أجل تقديم كرة قدم جيدة، تسعد الجماهير وتحقيق نتائج أفضل في الفترة المقبلة.

وتابع المدير الفنى للزمالك أن الحالة النفسية للاعبي الفريق الدوليين تحسنت بالانضمام للمنتخب، موضحا أن اللاعبين الدوليين سيخضعون لقياسات بدنية خاصة، كما أشاد الفرنسي كارتيرون بمستوى اللاعبين الذي انضموا لمنتخب مصر، موضحًا أن محمود الونش ظهر بمستوى رائع في المباراتين، كما أن عبد الله جمعة شارك في اللقاء الثاني أمام جزر القمر.

وأوضح كارتيرون أن مشاركة محمود جنش حارس الزمالك فى مواجهة جزر القمر كان أمرا إيجابيا، مشيدا بقرار الجهاز الفني للمنتخب المصري بإراحة طارق حامد في المباراة الثانية.

وشدد كارتيرون على أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لم يشارك مع المنتخب بسبب شكواه من آلام في الظهر، كما أشاد بأداء سيف الدين الجزيري وتألقه مع منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.