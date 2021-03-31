شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تعرف على مشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر الوطني تصفيات أمم أفريقيا حاصدا المركز الأول بدون أي هزيمة وقاطعا بطاقة التأهل للنهائيات، وتفرغ لمرحلة أكبر صعوبة فى مشواره من خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويخوض منتخب مصر منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، ويقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا.

ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منها 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.

الفترة من 1 يونيو إلى 15 يونيو: الجولة الأولى أنجولا في القاهرة والثانية ليبيا خارج الأرض.

الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر: الجولة الثالثة الجابون في مصر والرابعة. الجابون خارج مصر

الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر: الجولة الخامسة أنجولا خارج مصر والسادسة ليبيا في مصر.

وفي الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر: ذهاب وإياب المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.