شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يتلقى 3 عروض للرحيل عن الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري، 3 عروض من أندية الدوري الممتاز، للرحيل عن الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب إن العروض الثلاثة من أندية الوسط والقمة في الدوري الممتاز، مؤكدا أن الحارس سيحسم وجهته المقبلة في الأيام القليلة المقبلة بعدما تبدد حلم بقائه في صفوف الفريق السكندري.

ويواصل عماد السيد تدريباته بمنتهى الجدية رغم قرار حسام حسن المدير الفني للاتحاد باستبعاده منذ شهر ونصف الشهر عن التدريبات الجماعية للفريق والاعتماد على محمد صبحي كحارس أساسي، وصبحي سليمان كحارس احتياطي.

وعلم ”الخليج 365” أن الاتحاد السكندري وضع المهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز على رأس اهتماماته الصيفية لتدعيم مركز حراسة المرمى، خاصة أن إعارة محمد صبحي من الزمالك ما زالت غامضة.

ويبقى عماد السيد هدفا للعديد من الأندية، خاصة بعد الخبرات الكبيرة التي اكتسبها وهو حارسا للزمالك قبل سنوات قليلة.